Entwicklungskonzept Stadtrandpark Winterthur

Bild Legende:

Der unmittelbar an den Siedlungsrand anknüpfende grüne Saum rund um die Stadt ist ein Alleinstellungsmerkmal von Winterthur. Um diesen einzigartigen Raum gezielt weiterzuentwickeln, erarbeitet die Stadt Winterthur ein Entwicklungskonzept für den Stadtrandpark. Das Projekt wird vom Bund im Rahmen des Modellvorhabens für nachhaltige Raumentwicklung mit 110'000 Franken gefördert und setzt auf breite Partizipation.

Der Stadtrandpark umfasst den gesamten inneren und äusseren Siedlungsrand von Winterthur und bildet den Übergang zwischen Stadt und offener Landschaft. In diesem Raum treffen vielfältige Nutzungsansprüche aufeinander. Der Stadtrandpark ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Naherholungsgebiet für die Bevölkerung sowie Produktionsraum für die Land- und Forstwirtschaft. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an eine sorgfältige Planung und Gestaltung.

Die intensive Nutzung der siedlungsnahen Landschaft durch die wachsende Stadt erfordert eine zukunftsgerichtete, koordinierte Weiterentwicklung, um die zunehmenden Bedürfnisse zu koordinieren und befriedigen. Im Fokus stehen dabei die Aufwertung der Landschaftsqualität, die Förderung der Biodiversität, die Aufwertung des Siedlungsrands als attraktiver Naherholungsraum sowie die Sicherung und Entwicklung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Gleichzeitig sollen die Identität des Stadtrandparks erhalten und seine Wiedererkennbarkeit nachhaltig gestärkt werden.

Das Projekt wird partizipativ und interdisziplinär entwickelt. Relevante Akteure sowie die Öffentlichkeit werden von Anfang an eingebunden, sodass unterschiedliche Interessen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden können. Begleitende Kommunikations- und Beteiligungsformate sorgen dafür, dass Nutzungskonflikte frühzeitig erkannt und gemeinsam tragfähige, nachhaltige Lösungen entwickelt werden können.

Mit dem erarbeiteten Konzept erhält die Stadt Winterthur ein zentrales Steuerungsinstrument, um die Entwicklung des Stadtrandparks gezielt zu lenken, nachhaltige Nutzungen zu fördern und Massnahmen zur Aufwertung der Landschaftsqualität und der Biodiversität umzusetzen.

In der Programmperiode 2025 bis 2030 fördert der Bund Projekte mit dem Schwerpunkt «Lebensqualität durch Biodiversität und attraktive Landschaften erhöhen». Das Vorhaben zum Stadtrandpark Winterthur wurde im Rahmen des Modellvorhabens für nachhaltige Raumentwicklung ausgewählt und erhält damit eine finanzielle und fachliche Unterstützung für eine nachhaltige Weiterentwicklung im öffentlichen Interesse.