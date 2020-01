Was bezahlt die Stadt Winterthur für den öffentlichen Verkehr? Das ÖV-Angebot im Kanton Zürich wird durch den ZVV bei den SBB, den Busbetrieben und Weiteren bestellt. Für den Betrieb der Buslinien in der Stadt Winterthur ist Stadtbus Winterthur verantwortlich. Die damit verbundenen Kosten werden durch das Leistungsentgelt vom ZVV getragen. Die Erträge insbesondere aus dem Billettverkauf gehen ebenfalls an den ZVV. Das insgesamt resultierende Defizit des ZVV wird durch den Kanton und die Gemeinden getragen. Für die Stadt Winterthur belief sich dieser Betrag 2018 auf 11,3 Millionen Franken. Seit 2019 verrechnet der Kanton zudem einen Teil seines Beitrags an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes an die Gemeinden weiter. Der Anteil von Winterthur beträgt 2019 3,2 Millionen Franken. Zulasten der Stadt gehen auch die Kosten für den Bau und den Unterhalt von Wartehallen.