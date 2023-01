Der Stadtrat lässt in den kommenden Tagen eine Informationsbroschüre an alle Haushalte in Winterthur verteilen. Darin wird aufgezeigt, wie sich die Bevölkerung auf mögliche rollierende (auch bekannt als zyklische oder rotierende) Abschaltungen des Stromnetzes aufgrund einer Energiemangellage vorbereiten kann. Weiter gibt die Broschüre Verhaltenstipps oder zeigt beispielsweise, wo sich die Notfalltreffpunkte in Winterthur befinden.

Die Stadt wird in den kommenden Tagen die Informationsbroschüre «Stromversorgung. Rollierende Abschaltungen – was muss ich beachten?» an alle Haushalte verteilen. Mit dieser Informationsbroschüre möchte der Stadtrat die Winterthurer Bevölkerung frühzeitig informieren und sensibilisieren, wie sie sich im Falle rollierender Stromabschaltungen zu verhalten hat und welche Vorbereitungen sie dafür treffen kann. Die Broschüre ist durch die städtische Task Force Energiemangellage unter Leitung von Stadtrat Stefan Fritschi in Zusammenarbeit mit der Swisspower AG, dem Verbund Schweizer Stadt- und Gemeindewerke, erarbeitet worden.

Rollierende Netzabschaltungen, auch zyklische oder rotierende Netzabschaltungen genannt, sind im Falle einer Energiemangellage die letztmögliche und stärkste Massnahme, um den Stromverbrauch zu senken und somit einen kompletten Zusammenbruch der Stromversorgung zu verhindern. Zyklische Netzabschaltungen haben massive Auswirkungen auf den Alltag von Bevölkerung und Wirtschaft. Sie führen zu Einschränkungen in der Lebensqualität, der Versorgung und der Kommunikation. Es ist die Aufgabe und liegt in der Verantwortung eines jeden einzelnen Haushalts und Gewerbebetriebs, Massnahmen zur Überbrückung einer allfälligen stromlosen Zeit zu treffen.

Die Broschüre hilft, das Wissen dazu frühzeitig aufzubauen, und beantwortet die wichtigsten Fragen. So findet man darin Informationen zu Vorbereitungsmassnahmen und Verhaltensregeln, aber auch nützliche Links oder die Standorte der Notfalltreffpunkte in Winterthur. Unter stadtwerk.winterthur.ch/stromabschaltungen steht die Broschüre in acht verschiedenen Sprachen als Download zur Verfügung. Eine Energiemangellage kann nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden. Der Stadtrat empfiehlt deshalb, die Broschüre aufzubewahren. Sie wird in den nächsten Tagen in alle Winterthurer Haushalte verteilt.