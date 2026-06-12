Einweihung: Neuer Kinderbereich im Freibad Geiselweid

Die Erneuerungsarbeiten des Kinderbereichs im Freibad Geiselweid sind abgeschlossen: Das Planschbecken aus dem Jahre 1932 und der Spielplatz wurden den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst und entsprechen dem aktuellsten Stand der Technik. Für die Erneuerung hatte das Stadtparlament einen Kredit von 1,01 Millionen Franken und der Stadtrat die gebundenen Ausgaben von 1,24 Millionen Franken bewilligt.

Das neue Kinderbecken ist dank seinen abgestuften Bereichen mit unterschiedlichen Wassertiefen ideal für die Wasserangewöhnung im frühen Kindesalter. Die neue Wasserwelt ist doppelt so gross als das bisherige Planschbecken. Drei Sonnensegel spenden Schatten. Der neue naturnahe Spielplatz steht der Bevölkerung auch ausserhalb der Freibadsaison zur Verfügung. Der Zugang erfolgt dann über das Tor zwischen Eigenheimweg und Pflanzschulstrasse.

Die Stadt freut sich, den neuen Kinderbereich nun der Bevölkerung zu übergeben.