Einführung Kurzzeit-Abstellplätze für Velos beim Hauptbahnhof

Die Veloabstellplätze rund um den Hauptbahnhof sind begehrt. Insbesondere Personen, die nur kurz parkieren möchten, finden heute teilweise keinen freien Platz mehr. An der Paulstrasse, direkt beim Hauptbahnhof, werden deshalb ab heute erstmals Veloabstellplätze angeboten, welche maximal vier Stunden genutzt werden dürfen.

Ein ausreichendes Veloparkierungsangebot ist zentral für die Umsetzung der Winterthurer Mobilitätsziele. Rund um den Hauptbahnhof gibt es heute circa 5500 Veloabstellplätze. Bereits heute sind diese sehr gut ausgelastet und teilweise überbelegt. Die zentralsten Abstellplätze füllen sich am Morgen bereits früh durch Pendler:innen. Personen, die tagsüber kurz einen medizinischen Termin wahrnehmen müssen, ins Restaurant oder einen Einkauf erledigen wollen, finden deshalb für ihr Velo teilweise keinen freien Platz mehr.

Ab heute stehen an der Paulstrasse deshalb rund zwanzig Abstellplätze zur Verfügung, auf denen maximal vier Stunden parkiert werden darf. Das erleichtert es insbesondere Kund:innen des lokalen Gewerbes, einfacher zu parkieren. Velos, die länger als vier Stunden abgestellt sind, werden kostenpflichtig entfernt. In einer Übergangsphase wird mit Plakaten und Flyern auf das neue Regime hingewiesen.

Für Pendler:innen, die ihr Velo länger abstellen müssen, sind in den Velostationen und den kostenlosen Veloparkings jederzeit freie Abstellplätze vorhanden. Weitere Abstellplätze sind mit der Erweiterung der Velostation Stellwerk und dem neuen Veloparking Paulstrasse (Medienmitteilung vom 3. Oktober 2024) in Planung. In den nächsten Jahren ist die Einführung von weiteren Kurzzeit-Abstellplätzen geplant.