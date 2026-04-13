Eine neue Leiterin Bildung für die Schule Winterthur

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Die Schulpflege Winterthur hat Isabelle Niederhauser per Beschluss zur neuen Leiterin Bildung, Bildungsteam Nord, bestimmt. Sie übernimmt die Nachfolge von Manuel Rehmann, der seine Stelle per 30. Juni 2026 verlassen wird. Mit Isabelle Niederhauser erhält die Schule Winterthur und die Leitung Bildung eine kompetente und erfahrene Fachperson und Teamkollegin.

Die Leitung Bildung wurde 2022 mit der Gemeindeordnung-Revision und mit der damit verbundenen Schulbehördenreform per Volksabstimmung ins Leben gerufen. Dieses Gremium besteht aus fünf Fachpersonen, die für die Führung der Schulleitungen, wie auch für verschiedene schulische Themenbereiche zuständig sind. Die Leitung Bildung ist der Schulpflege Winterthur unterstellt. Nachdem sich der heutige Leiter des Bildungsteams Nord, Manuel Rehmann, entschieden hat, mit seiner Familie ins Ausland auszuwandern, wird Isabelle Niederhauser per 1. August 2026 dessen Nachfolge antreten.

Die neue Leiterin Bildung bringt durch ihre langjährige Tätigkeit im Bildungsbereich sowohl fundierte Erfahrung in der pädagogischen Arbeit als auch in der Führung von Schulen mit. Nach acht Jahren als Lehrperson arbeitete sie zwölf Jahre als Schulleiterin und begleitete in dieser Rolle Schulentwicklungsprozesse, Personalführung sowie die Sicherung und Weiterentwicklung von Schulqualität. Isabelle Niederhauser hat sich während ihrer beruflichen Tätigkeit stetig weitergebildet. Ein Masterstudium in Coaching, Kommunikation und Zusammenarbeit sowie die derzeitige Weiterbildung als systemischer Coach unterstützen sie dabei, Menschen und Organisationen wirksam zu begleiten und zu führen.