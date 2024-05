Eine «Boostbar» für das Museumsgebäude

Im Sommer 2023 musste das beliebte Café im Museumsgebäude aus betrieblichen Gründen schliessen. Der Wunsch nach einem kulturellen und kulinarischen Treffpunkt für das Kunstmuseum und das Naturmuseum aber blieb. Mit der Automatenlösung «Boostbar» wagt die Stadt nun einen Neuanfang.

Das Café im Museumsgebäude in Winterthur galt als eines der schönsten im Lande. Leider blieb der Umsatz unter den Erwartungen und das Café musste im Sommer 2023 aus betrieblichen Gründen schliessen. Eine Ausschreibung der Pacht kam für die Stadtverwaltung als Besitzerin des Cafés nicht in Frage, da die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Gastronomiebetrieb zu herausfordernd sind. Der Wunsch nach einem kulinarischen und kulturellen Treffpunkt im Museumsgebäude aber blieb sowohl seitens der Bevölkerung als auch der Stadt bestehen. Letztere hat darum nach einer Alternative gesucht und diese in einer Zusammenarbeit mit «Boostbar» gefunden.

Boostbar ist ein führender Anbieter von Automatenlösungen für gastronomische Einrichtungen. Mit einem Fokus auf Qualität, Vielfalt und Bequemlichkeit bietet das Unternehmen massgeschneiderte Lösungen für Firmen und Organisationen weltweit. Im Museumscafé wird den Besucher:innen ab sofort dank der Boost Bar eine Vielzahl an hochwertigen Getränken und Snacks offeriert. Das Angebot ist zu 100 Prozent frei von Zusatzstoffen und Palmöl und wo immer möglich setzt der Anbieter auf Schweizer Produkte und vegane Alternativen.

Die Boostbar ist ein Pilotprojekt und dauert bis Ende März 2025. Während dieser Pilotphase prüft die Stadt weitere Optionen für eine zukünftige Bewirtschaftung des Museumscafés. Ende Jahr evaluiert die Stadt die Effektivität und Akzeptanz des Pilotprojekts und wird über eine Weiterführung entscheiden.