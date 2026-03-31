Ein gelbes Bänkli für die psychische Gesundheit

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Die Stadt Winterthur beteiligt sich an der «Wie geht’s dir?»-Kampagne der Deutschschweizer Kantone und der Stiftung Pro Mente Sana. Diese will die Bevölkerung für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren. Deshalb steht seit ein paar Tagen ein leuchtend gelbes Bänkli mitten in der Altstadt.

In der Schweiz fühlt sich aktuell jede fünfte Person psychisch belastet, jede zweite erlebt in ihrem Leben eine psychische Erkrankung. Trotzdem ist das Thema psychische Gesundheit nach wie vor ein Tabuthema, das man kaum anzusprechen wagt.

Das will die Kampagne «Wie geht’s dir?» der Deutschschweizer Kantone und der Stiftung Pro Mente Sana ändern. Sie stellt gelbe Sitzbänke zur Verfügung, die dazu einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Neu steht auch in Winterthur ein «Wie geht’s dir?»-Bänkli. Auf dem Kirchplatz lädt es dazu ein, Pause zu machen, mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen und über Alltägliches zu plaudern, aber auch darüber, wie es einem geht. Die einfache Frage «Wie geht’s dir?» kann nämlich viel bewegen. Sie ermöglicht Gespräche über Emotionen und Probleme, die verbindend und entlastend wirken können.

Öffentliche Einweihung und verschiedene Anlässe auf dem Bänkli

Rund um das Bänkli sind verschiedene Anlässe geplant. So findet am Freitag, 10. April 2026, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr die offizielle Einweihung mit Glücksrad, Inputs und Informationen zur psychischen Gesundheit statt. Weitere Anlässe sind bereits geplant: So macht am Freitagnachmittag, 5. Juni 2026, der Zuhörwagen beim Bänkli halt und lädt zum Erzählen und Zuhören ein. Am Dienstagnachmittag, 1. September 2026, findet ein Erzählcafé auf dem Bänkli statt. Alle Anlässe finden öffentlich, kostenlos und ohne Anmeldung statt. Kommen Sie vorbei!