Ein Fest fürs Klima

Bild Legende: Foto: Christof Seiler

Viel Sonnenschein, gute Stimmung und ein vielfältiges Programm: Am diesjährigen Klimatag strömten rund 5000 Besucher:innen auf die autofreie Technikumstrasse. Gemeinsam setzten sie ein Zeichen für den Klimaschutz.

Die Technikumstrasse verwandelte sich am Sonntag in einen Ort der Begegnung und des Austauschs. Zahlreiche Veranstaltungen sorgten für Unterhaltung – von Konzerten über Tanzshows bis hin zur BMX-Showeinlage von Profisportler Filib Steiner. Der 25-jährige Winterthurer holte sich am vorletzten Wochenende den Gesamtsieg im BMX-Europacup der Männer-Elite, wofür er am Klimatag feierlich geehrt wurde.

Klimaschutz bewegt

Stadträtin Katrin Cometta, Vorsteherin des Departements Sicherheit und Umwelt, begrüsste die Besuchenden zum Auftakt des Klimatags am Archplatz mit eindringlichen Worten: «Der Klimatag zeigt, wie vielfältig der Weg zu Netto-Null ist. Klimaschutz ist nicht nur eine Verantwortung gegenüber kommenden Generationen, sondern auch ein Gewinn an Lebensqualität.»

Das gute Wetter sorgte für ausgelassene Stimmung auf der gesamten gesperrten Strasse und für viele Interessierte an den Infoständen und Veranstaltungen. Der zuständige Sicherheitsdienst schätzt die Gesamtzahl der Besuchenden auf rund 5000 Personen. Die Stadt dankt den vielen lokalen Mitwirkenden, Helfer:innen und Künstler:innen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben. Der nächste Klimatag findet voraussichtlich am 13. September 2026 statt.