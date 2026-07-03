Duschen im Hallenbad Geiselweid vorzeitig geschlossen

Das Hallenbad Geiselweid bleibt bis am Sonntagabend, 5. Juli 2026, offen, dann startet die einmonatige Revisionszeit. Aufgrund erhöhter Legionellenwerte bei den Duschen im Hallenbad werden diese bereits heute Freitag geschlossen. Während den Revisionswochen werden Legionellenfilter in die Duschköpfe eingebaut. Ab 1. August 2026 ist das Hallenbad wieder geöffnet. Das Freibad und die dortigen Duschanlagen sind nicht betroffen und bleiben täglich geöffnet.

Bei einer regelmässigen Wasserqualitätsmessung im Hallenbad Geiselweid im Rahmen der Selbstkontrolle wurden erhöhte Legionellenwerte festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Kantonalen Labor von heute Freitagmorgen wurde aufgrund der Werte beschlossen, den Duschbereich im Hallenbad bereits ab heute zu schliessen, um die Nutzenden keiner unnötigen Gefahr auszusetzen.

Legionellen kommen praktisch in allen Wasserleitungen vor. Sie vermehren sich besonders bei Wassertemperaturen zwischen 25 und 45 Grad und in stehenden Wasserleitungen. Die Wasserleitungen im Hallenbad Geiselweid werden deshalb regelmässig manuell gespült. Die Duschen im Hallenbad Geiselweid haben noch keine automatische Legionellenspülung, wie sie heute in neuen Anlagen verbaut wird.

Eine Legionellen-Infektion erfolgt in der Regel über das Einatmen von Wassertröpfchen (Aerosolen), die Legionellen enthalten, insbesondere beim Duschen. Zum Schutz der Hallenbadgäste werden in den am Montag startenden Revisionswochen als Sofortmassnahme spezielle Duschbrausen mit Filtereinsatz installiert. Die Filter entfernen die Legionellen aus dem Duschwasser und beugen einer Infektion vor. So kann ab dem 1. August wieder ein einwandfreier Hallenbadbesuch gewährleistet werden. Das Freibad und die dortigen Duschanlagen sind von der Situation nicht betroffen.

Im Rahmen eines bereits geplanten Sanierungsprojektes für die Duschanlagen im Hallenbad Geiselweid werden die gesamten Installationen auf technische und betriebliche Schwachstellen hin untersucht. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen werden Massnahmen voraussichtlich 2027 umgesetzt.

Weiterführender Link des Kantonalen Labors zum Thema Legionellen