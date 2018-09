Die Laufstafette Winti-Sola wird am kommenden Samstag, 29. September, bereits zum dritten Mal auf dem Rundweg Winterthur ausgetragen. Mit 147 Teams und knapp 1800 Läuferinnen und Läufern verzeichnen die Organisatoren einen neuen Teilnahmerekord. Neben dem regulären Wettkampf messen sich in der «Partner Challenge» erstmals zahlreiche Teams von Sponsoren und Partnern der Winti-Sola in einer zusätzlichen Wertung. Den Anlass organisiert das Sportamt Winterthur zusammen mit dem Akademischen Sportverband Zürich (ASVZ) und der Unterstützung von über 300 freiwilligen Helferinnen und Helfern.