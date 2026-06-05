Drei städtische Abstimmungsvorlagen am 27. September 2026
05.06.2026
Der Stadtrat hat für den Urnengang vom 27. September 2026 drei Vorlagen zur Abstimmung festgesetzt.
Der Stadtrat hat für den Urnengang vom 27. September 2026 drei Vorlagen zur Abstimmung festgesetzt:
- Städtische Vorlage 1: «Erweiterungsneubau Alterszentrum Adlergarten, Verpflichtungskredit von 85,18 Millionen Franken»
(Stadtparlaments-Nummer 2025.111)
- Städtische Vorlage 2: «Stadion Schützenwiese: Ersatzneubau Stirntribünen und neues Betriebs- und Garderobengebäude, Verpflichtungskredit von 35,13 Millionen Franken»
(Stadtparlaments-Nummer 2025.139)
- Städtische Vorlage 3: Städtisches Volksreferendum «Öffentlicher Gestaltungsplan mit-samt Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) und Zonenplanänderung ARA Hard»
(Stadtparlaments-Nummer 2025.98)