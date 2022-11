Doppelgelenktrolleybusse Nach der Submission für die neue Elektrobusgeneration im Oktober 2020 erteilte Stadtbus der Firma Hess AG in Bellach im März 2021 den Zuschlag für den Rahmenvertrag über maximal siebzig Busse. Der Auftrag für die erste Tranche von elf Doppelgelenktrolleybussen und drei Gelenktrolleybussen im Wert von 22 Millionen Franken wurde im Mai 2021 erteilt. Ende August 2022 hiess Stadtbus den ersten Doppelgelenktrolleybus anlässlich eines Anlasses im Depot Grüzefeld in Winterthur willkommen. Der Bus hat eine Gesamtlänge von 24,7 Metern und bietet Platz für insgesamt 220 Passagiere – 52 davon Sitzplätze. Anstelle eines Dieselhilfsaggregats verfügt der Trolleybus über eine Batterie und kann 20 bis 25 Kilometer ohne Oberleitung fahren. Unterwegs sein werden die Doppelgelenktrolleybusse vor allem auf der Linie 1. Vereinzelt werden sie aber auch auf den Linien 2 und 3 verkehren. Nebst den Batterien sind an den neuen Trolleybussen auch die Rückspiegel speziell. Sie sind reduziert auf kleine Kameras, welche die Bildausschnitte auf Bildschirme im Cockpit übertragen. Das vermindert die Gefahr von Unfällen an den Haltestellen. Weitere technische Daten und Bilder der neuen Fahrzeuge finden Sie auf unserer Webseite.