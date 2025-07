Direktor von Stadtwerk Winterthur geht vorzeitig in den Ruhestand

Marco Gabathuler hat sich entschieden, per Ende Januar 2026 frühzeitig in den Ruhestand zu treten. Seit 2017 ist er Direktor von Stadtwerk Winterthur. In einem sich stark wandelnden Umfeld hat er wesentliche Vorhaben vorangebracht und in Krisenzeiten eine wichtige Führungsrolle übernommen. Der Stadtrat dankt Marco Gabathuler für seine wertvolle Arbeit und sein Engagement. Die freiwerdende Stelle ist ausgeschrieben.

Marco Gabathuler ist seit 2017 Direktor von Stadtwerk Winterthur. Er hat sich entschieden, mit 64 Jahren frühzeitig in den Ruhestand zu treten und wird per 31. Januar 2026 zurücktreten.

Unter seiner Leitung als Direktor von Stadtwerk Winterthur sind grosse Vorhaben erfolgreich vorangebracht worden. Meilensteine waren beispielsweise Massnahmen zum Ausbau der Wärmenetze und der lokalen Stromproduktion oder die Abstimmung zum Ersatz der Verbrennungslinie 2 der Kehrichtverwertungsanlage. Während seiner Amtszeit mussten die Krisen Covid-Pandemie und drohende Energiemangellage bewältigt werden, in denen er als Leiter kritischer Infrastrukturen eine zentrale interne Führungsrolle innehatte. Mit seinem grossen Engagement hat er wesentlich zur Versorgungssicherheit und zum Ausbau der Infrastruktur beigetragen. Zudem hat er strategische Schwerpunkte für die Abfallentsorgung, Abwasserreinigung und die künftige Versorgung der Stadt mit Energie, Wasser und Wärme gelegt.

Der Winterthurer Stadtrat bedauert den vorzeitigen Rücktritt des Direktors von Stadtwerk Winterthur. Er dankt Marco Gabathuler für seine wertvolle Arbeit und sein Engagement und wünscht ihm alles Gute zum neuen Lebensabschnitt. Die freiwerdende Stelle ist ausgeschrieben.