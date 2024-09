Digitale Partizipation bei Spielplatzsanierung im Inneren Lind

Der Spielplatz an der Hermann-Götz-Strasse im Inneren Lind muss saniert werden. Stadtgrün Winterthur lädt die Bevölkerung in einem Pilotprojekt ein, die Spielplatzsanierung digital mitzugestalten.

Die Spielgeräte in der Anlage im Inneren Lind zwischen der Altstadt und den Bahngeleisen, beziehungsweise der Römerstrasse, haben nach 25 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen erneuert werden. Um die Anlage möglichst nahe an den Bedürfnissen der Nutzenden zu gestalten, beschreitet Stadtgrün Winterthur neue Wege der Partizipation.

Interessierte sind eingeladen, spielerisch digital Vorschläge für die Gestaltung der Anlage einzubringen. Die digitale Plattform «Decidim» macht dies möglich. Ein QR-Code auf einer Informationstafel beim Spielplatz führt via Smartphone auf die Plattform, wo sich die Teilnehmenden über das Projekt informieren können und einen Fragekatalog beantworten und so an der Neugestaltung des Spielplatzes teilnehmen können.

Darüber hinaus ist auf der Plattform eine Art Spiel zu finden, bei dem die Anlage virtuell mit den zur Auswahl stehenden Spielgeräten bestückt werden kann. Dabei müssen Randbedingungen wie der Schutz der bestehenden Bäume und die im Boden vorhandenen Werkleitungen wie auch Restriktionen des Budgets berücksichtigt werden. Der Vorschlag der Teilnehmenden wird abschliessend per digitalem Briefkasten an Stadtgrün geschickt. Die Anwendung ist für Smartphones konzipiert und funktioniert, wenn die zugehörige App (Roblox) heruntergeladen wird.

Das Projekt «Winterthur@Metaverse» ist eines der prämierten Smart-City-Projekte 2023 und wird massgeblich durch die Digitale Verwaltung Schweiz finanziell unterstützt. Im Metaverse entsteht ein digitales Abbild unserer analogen Welt, in der Menschen eine virtuelle Identität besitzen. Am Beispiel der digitalisierten Inneren-Lind-Anlage kann dies nun spielerisch angewandt werden.

Der Mitwirkungsprozess läuft bis Ende Oktober. Anschliessend werden die eingereichten Vorschläge ausgewertet, ein Projekt zusammen mit einer Spielplatzgestaltungs-Firma ausgearbeitet, eine Baueingabe getätigt, allfällige Auflagen bereinigt und die Ausführung im Detail geplant. Vorgesehen ist, die neue Anlage im Sommer 2025 zu bauen und im Herbst in Betrieb nehmen zu können.

Weitere Informationen: www.stadt.winterthur.ch/innereslind