Die Kundinnen und Kunden der Winterthurer Bibliotheken können sich ab sofort Medien nach Hause bestellen. Zur Überbrückung der momentanen Versorgungslücke haben die Winterthurer Bibliotheken einen Lieferservice auf die Beine gestellt. Zudem kann das Angebot der elektronischen Medien von Kundinnen und Kunden kostenfrei genutzt werden.

Per Mittwoch, 1. April, lancieren die Winterthurer Bibliotheken einen Medienlieferservice. Kundinnen und Kunden können ihre Medienwünsche per Mailformular, telefonisch (Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr) oder via Merkliste im Katalog der Winbib einreichen. Der Kundendienst bereitet die bestellten Medien vor und liefert sie werktags von Montag bis Freitag in der Regel innert 24 Stunden aus. Die Medien werden vor der Auslieferung desinfiziert. Statt persönlich übergeben werden sie im Briefkasten deponiert. So ist gewährleistet, dass die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden.

Für Kundinnen und Kunden aus der Stadt Winterthur beträgt der Preis 4 Franken pro Lieferung. Eine Lieferung in angrenzende Gemeinden und Gemeinden im Bezirk Winterthur kostet 15 Franken. Pro Tag kann eine Bestellung getätigt werden. Für die Rückgabe der bestellten Medien bleibt die Medienrückgabe an allen Standorten weiterhin täglich geöffnet.

Ausserdem steht ab dem 1. April das gesamte Angebot an elektronischen Medien der Winterthurer Bibliotheken für alle Kundinnen und Kunden kostenfrei zur Verfügung. Dieses beinhaltet eine breite Auswahl von E-Books, Hörbüchern, Magazinen und tagesaktuellen Zeitungen aus aller Welt, die über verschiedene Onlinedienste zur Verfügung gestellt werden. Dieser Service bleibt bis zum Ende der Schliessung der Winterthurer Bibliotheken verfügbar.

Um als Nicht-Kundin oder Nicht-Kunde den Lieferservice oder die elektronischen Medien nutzen zu können, kann ein kostenpflichtiges Abo gelöst werden. Interessierte Institutionen wie Kindertagesstätten oder Alterszentren können sich mit den Winterthurer Bibliotheken in Verbindung setzen, um die Services in Anspruch zu nehmen.

Für Fragen stehen die Winterthurer Bibliotheken zur Verfügung:

Allgemeine Auskünfte – 052 267 41 20

Bestellungen Medien Lieferdienst – 052 267 41 26

Technischer Support elektronische Medien – 052 267 41 23

Nähere Informationen zum Lieferservice finden Sie unter www.buecherwind.ch.