Am 26. und 27. März 2022 öffnen die Winterthurer Bibliotheken ihre Türen zu Uhrzeiten, zu denen sie sonst geschlossen sind: Von Samstagabend bis Sonntagabend bieten sie an sechs Standorten in Winterthur ein Unterhaltungsprogramm für alle Altersgruppen.

Die aussergewöhnlichen Öffnungszeiten gehören zum «BiblioWeekend», dem Wochenende der offenen Bibliotheken in der ganzen Schweiz. Das «BiblioWeekend» wird vom Schweizer Bibliotheksverband Bibliosuisse lanciert und steht unter dem Motto «Nach den Sternen greifen». Alle sind an diesem Wochenende ganz besonders herzlich dazu eingeladen, Bibliotheksluft zu schnuppern.

Und dieses Programm haben die Winterthurer Bibliotheken für ihr Publikum zusammengestellt:

- Gemeinsam lassen wir es krachen (und auch mit dem Technorama) – Bibliothek Wülflingen, Samstag, 26. März, 18-22 Uhr

- Unter den Sternen, Astronomisches und Astrologisches – Bibliothek Seen, Samstag, 26. März, 18-21 Uhr

- Vom EG bis ins DG, Wimpi’s in the House – Bibliothek Veltheim, Sonntag, 27. März, 10-16 Uhr

- Sie rollt und rollt und rollt. Bau mit an der längsten GraviTrax-Bahn von Winti! – Bibliothek Oberwinterthur, Sonntag, 27. März, 11-15 Uhr

- Vom Beginner zum Winner: die Roboter-Challenge – Bibliothek Töss, Sonntag, 27. März, 11-17 Uhr

- In andere Welten abtauchen, mit Virtual Reality – Bibliothek Hegi, Sonntag, 27. März, 14-18 Uhr

Das detaillierte Programm ist auf winbib.ch zu finden.

Nebst dem Rahmenprogramm sind die Bibliotheken zu den genannten Öffnungszeiten auch für die Ausleihe geöffnet.