In der im letzten Jahr verabschiedeten Smart-City-Strategie hat die Stadt Winterthur festgelegt, wie sie innovative Projekte fördern und das Potenzial der Digitalisierung zukünftig nutzen will. Kernpunkt der Strategie ist dabei die Schaffung einer «Fachstelle Smart City». Nun ist das entsprechende Stelleninserat aufgeschaltet und der Rekrutierungsprozess gestartet.

Winterthur will auch zukünftig eine fortschrittliche und effiziente Stadt sein, in der die Infrastrukturen deutlich stärker mit modernen Technologien und städtischen Anspruchsgruppen vernetzt sind – eine Smart City. Um das zu erreichen, hat der Stadtrat im März 2018 eine Strategie verabschiedet, die Programmorganisation festgesetzt und die Schaffung einer Fachstelle beschlossen. Aufgabe dieser Vernetzungs- und Koordinationsstelle ist es, zusammen mit den Departementen der Stadtverwaltung sowie mit Wirtschaft, Bildung, Politik und Bevölkerung das Programm Smart City voranzutreiben um die Chancen der digitalen Transformation für die Stadt Winterthur optimal zu nutzen.

Nun ist das entsprechende Stelleninserat online. Interessierte mit einem MAS- oder FH-Abschluss in «Engineering», «Management and Law» oder einer gleichwertigen Fachbildung und einigen Jahren Berufserfahrung im Fachgebiet können sich bis am 31. März 2019 online bei der Stadt bewerben.