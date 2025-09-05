Die Schule Winterthur erhält eine neue Leiterin Bildung

Die Schulpflege Winterthur hat an ihrer letzten Behördensitzung Debora Tratar per Beschluss zur neuen Leiterin Bildung, Bildungsteam West, gewählt. Sie übernimmt die Nachfolge von Esen Özkan, die ihre Anstellung gekündigt hat. Mit Debora Tratar erhalten Winterthur und die Leitung Bildung eine kompetente und erfahrene Fachperson und Teamkollegin.

Die Leitung Bildung wurde 2022 mit der Gemeindeordnungsrevision und mit der damit verbundenen Schulbehördenreform per Volksabstimmung ins Leben gerufen. Dieses Gremium besteht aus fünf Fachpersonen, die für die Führung der Schulleitungen wie auch für verschiedene schulische Themenbereiche zuständig sind. Die Leitung Bildung ist der Schulpflege Winterthur unterstellt. Nachdem die heutige Leiterin des Bildungsteams West, Esen Özkan, ihre Anstellung gekündigt hat, wird Debora Tratar deren Nachfolge antreten. Esen Özkan wird für eine geregelte Übergabe zur Verfügung stehen.

Die neue Leiterin Bildung bringt langjährige Unterrichts- und Führungserfahrung im Bildungsbereich mit. Sie verfügt über ein Lehrdiplom der Pädagogischen Hochschule Zürich und hat sich während ihrer beruflichen Laufbahn kontinuierlich weitergebildet. Ihr fachlicher Schwerpunkt lag dabei im Bereich der Sonderpädagogik. Im Anschluss an ihren Masterstudiengang in Schulischer Heilpädagogik wurde sie im Jahr 2020 mit dem Heilpädagogischen Förderpreis für ihre Masterarbeit zum Thema «Selbstreguliertes Lernen in der frühen Kindheit» ausgezeichnet. Zusätzlich verfügt sie über weiterführende Qualifikationen im Bereich Bildungsmanagement. Debora Tratar wird ihre neue Funktion als Leiterin Bildung am 1. Dezember 2025 übernehmen.