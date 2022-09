Pünktlich vor dem Jubiläumswochenende zur Feier des 100-Jahre-Jubiläums der Winterthurer Eingemeindung erscheint am 9. September das 360. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur zum Thema. Es befasst sich nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Gegenwart und Zukunft der einstigen Vorortgemeinden, die mit der Stadtgemeinde Winterthur längst zu einer Einheit verschmolzen sind.

Am 1. Januar 1922 wurde aus Winterthur Gross-Winterthur mit 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern: Die Stadtgemeinde vereinte sich mit den bisher eigenständigen Vororten Töss, Veltheim, Wülflingen, Oberwinterthur und Seen. Ein Team von Autorinnen und Autoren um den Historiker Peter Niederhäuser stellt im aktuellen Neujahrsblatt die hürdenreiche Geschichte der Stadtvereinigung in Wort und Bild dar und greift einzelne Aspekte ihrer langfristigen Folgen auf. Ein besonderer Schwerpunkt gilt der baugeschichtlich-städtebaulichen Entwicklung in den einzelnen Vororten, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte von ländlichen Gemeinden in industrielle Dörfer und mehr oder weniger planmässig gewachsene Stadtkreise verwandelten. Diese Entwicklung ist auch aus den zahlreichen grossformatigen Luftbildern im Buch herauszulesen.

Das 360. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek ist ab 9. September in der Stadtbibliothek und im Buchhandel erhältlich. Es kostet 44 Franken und kann auch auf der Website www.winbib.ch oder per E-Mail winbib@win.ch bestellt werden. Die öffentliche Buchvernissage findet am 8. September, 18 Uhr, gemeinsam mit der Vernissage der Ausstellung «Stahl und Rauch» im Museum Schaffen statt. Das Jubiläumswochenende «Winterthurerstrasse» mit einem vielfältigen Programm findet am kommenden Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, statt (www.winterthurerstrasse.ch).