In der Stadt Winterthur leben heute rund 113 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Bevölkerungswachstum von rund 1000 Personen im Jahr 2017 haben ein positiver Geburtenüberschuss und ein Zuwanderungsgewinn von gut 400 Personen beigetragen.

In der Stadt Winterthur waren mit Stichtag 31. Dezember 2017 113 177 Personen bei der Einwohnerkontrolle gemeldet. In der Bevölkerungsbilanz entspricht dies einem Jahreswachstum von 0,9 %, was 0,4 % unter dem zehnjährigen Durchschnitt liegt. Dies ist der tiefste Wachstumswert seit acht Jahren (2009 0,8 %), liegt aber immer noch im Schwankungsbereich der letzten rund fünfzehn Jahre.

Auf 1308 (+86 im Vergleich zum Vorjahr) Geburten waren 822 (+8) Todesfälle zu verzeichnen. Nach Winterthur sind 7481 (-539) Personen gezogen, und 7073 (+97) Menschen haben die Stadt verlassen. Dies ergibt eine Nettozuwanderung von 408 (-636) Personen. Das geringere Wachstum ist somit auf eine tiefere Nettozuwanderung zurückzuführen. Innerhalb der Stadt haben im letzten Jahr 14 798 Einwohnerinnen und Einwohner ihre Wohnung gewechselt.

Von den 85 687 Schweizerinnen und Schweizern sind 15 % im Ausland geboren, umgekehrt sind von den 27 490 Ausländerinnen und Ausländern 20 % in der Schweiz geboren. Der Ausländeranteil ist leicht von 24,1 % auf 24,2 % gestiegen.

Im vergangenen Jahr wurden 264 neue Wohnungen in den sieben Stadtkreisen von der Baukontrolle Winterthur für bezugsbereit erklärt: 78 im Kreis Stadt, 5 in Oberwinterthur, 28 in Seen, 87 in Töss, 17 in Veltheim, 48 in Wülflingen und 1 in Mattenbach. Die Wohnungszahl ist mit einem Jahreswachstum von 0,5 % deutlich weniger gestiegen als die Einwohnerzahl und ebenfalls auf tiefem Niveau. Insgesamt waren Ende 2017 54 452 Wohnungen im Gebäuderegister der Stadt Winterthur registriert.

Diese Zahlen sowie die statistischen Werte der sieben Stadtkreise und der 42 Statistischen Quartiere sind im Quartierspiegel unter www.statistik.winterthur.ch abrufbar.