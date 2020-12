Das 358. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur auf das Jahr 2021 ist der Siedlung Hardau in Winterthur-Wülflingen gewidmet. Es beleuchtet soziale, wohnbaupolitische und architektonische Aspekte dieser in mancher Hinsicht besonderen «Wohnkolonie» aus den 1940er-Jahren.

Die Siedlung Hardau wurde zwischen 1943 und 1946 im Westen von Winterthur nach den Plänen des bekannten Architekten Franz Scheibler auf städtischem Land erstellt. Die kleinen Häuser mussten aufgrund der damals herrschenden Materialknappheit möglichst kostengünstig gebaut werden. Gedacht waren sie für Schweizer Familien mit mindestens zwei Kindern und einem bescheidenen Einkommen. Dank der grosszügig angelegten Gärten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Not mit Kaninchenzucht und eigenem Gemüseanbau etwas lindern. Heute ist die Hardau im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder ISOS aufgeführt und damit eine wichtige Zeugin des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Umfeldes der Kriegs- und Nachkriegsjahre in Winterthur.

Das 358. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur nähert sich der Siedlung Hardau aus verschiedenen Perspektiven. So berichtet die Journalistin Kathrin Bänziger über den Alltag in diesem gesellschaftlichen Mikrokosmos, während der Historiker Peter Niederhäuser auf die Siedlungsentwicklung der Stadt Winterthur zurückblickt und die Siedlung in einem grösseren wohnbaupolitischen Umfeld vorstellt. Werner Huber, Architekt und Fachredaktor der Zeitschrift «Hochparterre», würdigt die ursprünglichen Pläne des Architekten Franz Scheibler und begutachtet die jüngste bauliche Entwicklung der Hardau. Den Abschluss des von Pearl Pedergnana redigierten Bandes bilden acht Porträts von heutigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Hardau. Hier zeigen die Journalistin Regina Speiser und der Fotograf Beat Märki, wie erfreulich vielfältig das Quartier heute zusammengesetzt ist.

Das 358. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek ist ab dem 25. November in der Stadtbibliothek und im Buchhandel erhältlich. Es kostet 32 Franken und kann auch auf der Website www.winbib.ch oder per E-Mail winbib@win.ch bestellt werden.