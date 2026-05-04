Der «Villaggio-Weg» erinnert an Winterthurs Migrationsgeschichte

Das «Villaggio», ein Stück Winterthurer Industriegeschichte Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte europaweit eine Hochkonjunktur ein. Die exportorientierten Winterthurer Industriebetriebe benötigten dringend Arbeitskräfte, die sie aktiv in Italien und an-deren Ländern anwarben. Die ausländische Bevölkerung der Stadt wuchs bis in die 1970er-Jahre von vier auf neunzehn Prozent. Da die vielen Arbeitern nicht innerhalb kurzer Zeit vom Wohnungsmarkt absorbiert werden konnten, errichtete die Firma Sulzer eigene Unterkünfte. Insbesondere die Baracken sind zu einem Teil der Winterthurer Bau- und Kulturgeschichte geworden. Sie dienten als zweckmässige Alternative zu Optionen auf dem freien Markt, wo Hauseigentümer Ställe und Garagen zu überzogenen Preisen an Ausländer vermieteten. Die ursprünglich fünf Baracken des «Villaggio» in Oberwinterthur verfügten über fliessend Wasser und konnten im Winter beheizt werden. Warmwasser wurde in einem separaten Schuppen zum Waschen der Kleidung aufbereitet. Für Ordnung und Sauberkeit sorgte eigenes Putzpersonal, das aus Frauen bestand Die Baracken waren nur für Männer gedacht, die im Rahmen des Saisonnier-Statuts eine befristete Anstellung und Aufenthaltsbewilligung hatten. Sobald die Familie nachziehen konnte, wurden sie in herkömmlichen Wohnungen untergebracht. Um für Beschäftigung in der Freizeit zu sorgen, errichteten die Bewohner der Baracken eine Boccia-Bahn und einen Fussballplatz. Anfang der 1960er-Jahre liess die Firma Sulzer an der Hegifeldstrasse 76 eine grosse Arbeiterunterkunft im Massivbau erstellen. Mit dem Konjunktureinbruch der 1970er mussten viele Saisonniers die Schweiz verlassen, die Baracken verloren an Bedeutung und zwei von ihnen wurden abgerissen. Die restlichen Gebäude dienten bis zum Bau des Eulachparks 2008 verschiedenen Kulturvereinen als Vereinslokal (z.B. dem kroatischen Kulturverein oder dem Centro Andaluz).



(aus dem Antrag des Comitato Cittadino Italiano)