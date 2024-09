Der Unternehmer und FCW-Mäzen Hannes W. Keller wird mit einer Strasse geehrt

Ab dem Jahr 2028 wird die neue Busstrasse zwischen der St. Gallerstrasse und der Industriestrasse umgesetzt. Schon heute hat sie einen neuen Namen erhalten. Namenspate ist Hannes W. Keller (1939–2023), der Gründer von Keller Druckmesstechnik und langjährige Präsident und Mäzen des FC Winterthur.

Hannes W. Keller (1939–2023) war ein Physiker, Unternehmer und Mäzen. Er war Inhaber und Geschäftsführer der Firma Keller Druckmesstechnik AG und von 2001 bis 2015 Präsident des FC Winterthur.

Hannes W. Keller wuchs in Goldach SG auf und studierte Physik an der ETH Zürich. Er war 1966 Miterfinder der integrierten Silizium-Messzelle, ein Messelement, das es ermöglicht, physikalischen Druck mit hoher Genauigkeit zu messen. Anfang der Siebzigerjahre stellte Hannes W. Keller die ersten isolierten, piezoresistiven Drucksensoren aus rostfreiem Stahl vor. Um die Entwicklung nach eigenen Vorstellungen fortzuführen, gründete Keller 1974 in Winterthur die Firma «H.W. Keller dipl. phys. ETH Druck- und Kraftmesstechnik». Heute beschäftigt die Keller Druckmesstechnik AG rund 500 Mitarbeitende. Seit rund 10 Jahren leiten seine Söhne Tobias und Michael (Mike) Keller das Unternehmen.

Hannes W. Keller war mit der Stadt Winterthur sehr verbunden. 2001 bewahrte er den FC Winterthur vor dem Konkurs und setzte sich bei ihm für viele Jahre als Präsident, Mäzen und Besitzer ein. Ein Engagement mit grosser, überregionaler Aussenwirkung für die Stadt Winterthur, das nun seine Söhne weiterführen.

Die Strasse, die seit heute nach ihm benannt ist, befindet sich in direkter Nachbarschaft des neuen Keller-Produktionsgebäudes «Diamant», das zurzeit im Bau ist. Hier, zwischen Industriestrasse und St. Gallerstrasse, wird in einigen Jahren eine neue Busverbindung realisiert, welche die Zuführung zur Leonie-Moser-Brücke («Querung Grüze») bildet. Bis es soweit ist, bezeichnet die Hannes-W.-Keller-Strasse zwei bestehende, leicht versetzte Verbindungsstrassen innerhalb des Gewerbegebiets beidseits der Kronaustrasse.