Der Bezirksrat hat dem Rekurs in Sachen Gastariferhöhung per 1. Januar 2022 stattgegeben. Der Stadtrat akzeptiert diesen Entscheid und zieht ihn nicht weiter. Damit bleiben die aktuellen Gastarife unverändert. Vom Bezirksratsentscheid sind weder der per 1. Januar 2022 weggefallene Bonus auf die Gastarife noch die Steuern und Abgaben (z. B. CO2-Abgabe, Mineralölsteuer) betroffen. Wie bereits am 4. Januar dieses Jahres kommuniziert, sind letztere gemäss Vorgaben des Bundes angepasst worden.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind Tariferhöhungen beim Gas aufgrund der weiterhin extrem hohen Gasmarktpreise nach wie vor notwendig, um weitere Verluste im Millionenbereich zu vermeiden. Stadtwerk Winterthur hat nur dank der bestehenden Reserven diese aussergewöhnliche Situation des Gasmarktes bisher gut überstanden. Eine langfristig anhaltende Hochpreislage, wovon aktuell auszugehen ist, wird auch bei den Betriebsreserven Spuren hinterlassen. Der Stadtrat plant deshalb möglichst zeitnah eine Tariferhöhung mit vorgängiger Konsultation des Preisüberwachers.