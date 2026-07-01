Der Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung hat die Arbeit aufgenommen

Bild Legende: Stadtratsfoto 2026 © Andreas Gemperle/Photoworkers

Nach den Gesamterneuerungswahlen vom 8. März und dem zweiten Wahlgang ums Stadtpräsidium vom 10. Mai hat der neu zusammengesetzte Stadtrat heute seine erste Sitzung abgehalten. Damit ist er offiziell in die neue Legislatur 2026–2030 gestartet.

Nach den Wahlen in diesem Frühjahr und der bereits erfolgten Departementsverteilung hat der Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung seine erste Mittwochssitzung durchgeführt. Neu im Gremium arbeiten Romana Heuberger als Vorsteherin des Departements Schule und Sport sowie Andreas Geering als Vorsteher des Departments Sicherheit und Umwelt mit. Martina Blum hat das Departement gewechselt und steht neu den Technischen Betrieben vor. Stefan Fritschi wechselt als neuer Stadtpräsident ins Departement Präsidiales. Nicolas Galladé (Soziales), Kaspar Bopp (Finanzen) und Christa Meier (Bau und Mobilität) bleiben in ihren angestammten Departementen.