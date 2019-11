Nach der Ersatzwahl vom 7. Juli 2019 hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 21. August 2019 die Departemente informell und einvernehmlich verteilt. Die sechs bisherigen Stadtratsmitglieder Michael Künzle, Christa Meier, Barbara Günthard-Maier, Jürg Altwegg, Nicolas Galladé und Stefan Fritschi bleiben alle in ihren Departementen. Der neu gewählte Stadtrat Kaspar Bopp (SP) übernimmt das Departement Finanzen. Er tritt sein Amt heute an. Des Weiteren wurde festgelegt, dass Christa Meier das Vize-Präsidium übernehmen wird.

Nach der informellen Neuverteilung der Departemente hat sich der Stadtrat nun auch noch formell für den Rest der Amtsdauer 2018–2022 konstituiert und unter anderem die Stellvertretungen und die stadträtlichen Ausschüsse festgelegt.

Verteilung der Departemente / Vizepräsidium / Stellvertretungen:

Departement Kulturelles und Dienste: Michael Künzle, Stadtpräsident Stv. und gleichzeitig Vizepräsidentin des Stadtrates: Christa Meier Departement Finanzen: Kaspar Bopp Stv.: Michael Künzle Departement Bau: Christa Meier Stv.: Stefan Fritschi Departement Sicherheit und Umwelt: Barbara Günthard-Maier Stv.: Nicolas Galladé Departement Schule und Sport: Jürg Altwegg Stv.: Kaspar Bopp Departement Soziales: Nicolas Galladé Stv.: Jürg Altwegg Departement Technische Betriebe: Stefan Fritschi Stv.: Barbara Günthard-Maier

Stadträtliche Ausschüsse: