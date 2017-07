Vom 17. Juli bis 18. August 2017 haben Kinder ab fünf Jahren die Möglichkeit, gratis die Angebote des Spielbusses der Fachstelle Quartierentwicklung Winterthur zu benutzen. Der Spielbus hält beim Quartierzentrum Gutschick-Mattenbach sowie auf den Arealen der Schulhäuser Tössfeld in Töss, Wyden in Wülflingen und Wallrüti-Zinzikon in Oberwinterthur.