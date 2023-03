Der Leiter Informatik der Stadt Winterthur geht in Pension

Nach rund zwölf Jahren hat sich Markus Freuler, CIO und Leiter der Informatikdienste der Stadt Winterthur, entschieden, per Ende Februar 2024 in Frühpension zu gehen. In den vergangenen Jahren hat er die städtischen Informatikdienste geführt und massgeblich weiterentwickelt. Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.