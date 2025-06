Der Kulturpreis 2025 geht an Anisa Djojoatmodjo

Die Stadt Winterthur verleiht den Kulturpreis 2025 an die Musikerin Anisa Djojoatmodjo. Der Stadtrat ehrt mit ihr eine vielseitige, mutige und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Künstlerin.

Die diesjährige Empfängerin des Winterthurer Kulturpreises, Anisa Djojoatmodjo, ist Gitarristin, Sängerin, Songwriterin und Produzentin. Die Künstlerin hat ihren Lebensmittelpunkt seit gut zehn Jahren in Winterthur. Gemeinsam mit der Zürcher Schlagzeugerin Hannah Bissegger gründete sie 2016 das Duo Ikan Hyu. Mit ihrem eigenwilligen Stil, den sie als «Elastic Plastic Space Power Future Gangster Pop» bezeichnen, verbinden die beiden Elemente aus Rock, Pop, Rap und elektronischer Musik zu einem einzigartigen Klangbild. Noch vor der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP «Zebra» (2018) spielten sie über fünfzig Konzerte in der Schweiz. Im selben Jahr wurden Ikan Hyu von Radio SRF 3 als «Best Talent» ausgezeichnet. 2023 folgte das erste Album «Oasis», das für seine kreative Vielfalt und energiegeladene Live-Performances grosse Beachtung fand.

Neben Ikan Hyu war Anisa Djojoatmodjo auch als «Sidewoman» in Projekten mit Evelinn Trouble und Ella Ronen aktiv, ist bei Produktionen im Theater Rigiblick zu hören, konzentriert sich aber nun vermehrt auf ihre eigenen Projekte. Ebenso engagiert sie sich leidenschaftlich für die musikalische Bildung: Sie leitete Workshops, u.a. an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) im Rahmen des CAS «Pop» und seit nunmehr drei Jahren einen Bandworkshop für junge Finta Personen bei Helvetiarockt. 2023 war sie Jurorin für das Aargauer Kuratorium im Bereich Musik, seit 2024 in der Musikkommission des Popkredits der Stadt Zürich. Besonders wichtig ist ihr die Förderung von Frauen, inter-, non-binären, trans- und agender Personen in der Musikszene.

Mit der Auszeichnung würdigt der Stadtrat nicht nur eine herausragende Musikerin, sondern auch eine engagierte Förderin junger Talente und eine starke Stimme für Diversität in der Kultur. Anisa Djojoatmodjo ist eine prägende Persönlichkeit der Schweizer Musiklandschaft und eine authentische Botschafterin der Kulturstadt Winterthur.

Die Preisverleihung findet im November 2025 statt. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.