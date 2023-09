Der Kulturpreis 2023 geht an Illustrator und Cartoonist Ruedi Widmer

Der Kulturpreis der Stadt Winterthur geht dieses Jahr an den Winterthurer Illustratoren und Cartoonisten Ruedi Widmer. Der Stadtrat würdigt damit einen Künstler, der mit seinem facettenreichen Schaffen die Winterthurer Comicszene seit vielen Jahren bereichert und prägt.

Der 1973 in Winterthur geborene Ruedi Widmer ist Grafiker, Cartoonist und Kolumnist. Nach dem Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Zürich machte er eine Berufslehre als Grafiker und arbeitet heute selbständig vorwiegend in Winterthur. 1995 begann Widmer Cartoons zu zeichnen; seit 2000 erscheinen seine Beiträge regelmässig in Schweizer Zeitungen wie der «Wochenzeitung» (WoZ), dem «Tages-Anzeiger», dem «Magazin», dem Konsumentenmagazin «Saldo», im deutschen Satiremagazin «Titanic» oder in der Winterthurer Zeitung «Der Landbote». Letztere publiziert wöchentlich seit über 20 Jahren Widmers Cartoon-Kolumne «Die letzten Geheimnisse einer rationalen Welt».

Schon mehrmals waren Widmers Arbeiten in Winterthur an Einzelausstellungen in der Alten Kaserne und im Salon Erika auf der Schützenwiese zu sehen. Sein Schaffen strahlt jedoch weit über die Stadtgrenzen hinaus. So zeigt er seit 2010 seine Arbeiten an der jährlich stattfindenden Gruppenausstellung «Gezeichnet – die besten Cartoons des Jahres» in Bern oder am Cartoon-Festival «Bissfest» in Baden. Aktuell sind Widmers Werke in der Caricatura in Kassel (D) anlässlich des 175. Jubiläums der Schweizer Bundesverfassung zu sehen.

Ruedi Widmers ungewohnter Blick auf die gewohnte Welt ist erfrischend, anregend und stimmt oft nachdenklich. Kein Thema ist ihm zu klein oder zu gross. Ob iPhone, Frauenrechte, Hors-Sol-Tomaten, Abstimmungen, Burkas oder Corona: Sie alle liefern ihm Stoff für seine Zeichnungen und Texte. Sein simpler, mitunter infantil wirkender Zeichnungsstil ist dabei in all den Jahren seines Schaffens praktisch unverändert geblieben und verleiht seinen Arbeiten einen hohen Wiedererkennungswert. Mit dem Kulturpreis 2023 würdigt der Stadtrat Ruedi Widmers einmaliges Schaffen und seine Verdienste für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Winterthur.

Kulturpreis der Stadt Winterthur Der mit 10 000 Franken dotierte Kulturpreis der Stadt Winterthur wird jährlich vom Stadtrat an Personen oder Institutionen verliehen, die sich im Kulturleben der Stadt Winterthur besonders verdient gemacht haben. Der Stadtrat ernennt die Preisträgerinnen und Preisträger in Eigenkompetenz. Eine Bewerbung ist nicht möglich. Es können sowohl Institutionen als auch Einzelpersonen und Gruppen geehrt werden. Der Preis ist mit 10 000 Franken dotiert.

