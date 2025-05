Der Knoten Tösstalstrasse/Eidbergstrasse am Seemer Buck wird verkehrssicher ausgebaut

Die provisorische Lichtsignalanlage auf der Tösstalstrasse bei der Einmündung Eidbergstrasse soll durch eine definitive Lösung ersetzt und der Knoten für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer gestaltet werden. Die Eidbergstrasse wird bis zur Weierstrasse erneuert und die bisher fehlende Fuss- und Veloverbindung wird ergänzt. Die bestehende Brücke über die SBB-Linie ist zu wenig breit und statisch ungenügend; sie wird ersetzt.

Die provisorische Lichtsignalanlage am Seemer Buck bei der Einmündung der Eidbergstrasse in die Tösstalstrasse ist seit über einem Jahr in Betrieb (Medienmitteilung vom 3. November 2023). Sie dosiert den stadteinwärts fahrenden Verkehr und stabilisiert den Betrieb der Stadtbuslinie 9. Die Busbevorzugungsanlage ist Teil des regionalen Verkehrssteuerungskonzepts (RVS). Nun soll sie definitiv erstellt werden. Gleichzeitig werden am Knoten Tösstalstrasse/Eidbergstrasse Umbaumassnahmen umgesetzt, welche die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöhen.

Die Querung der Tösstalstrasse für den Fussverkehr wird auf der Südseite des Knotens neu erstellt und wird durch die Lichtsignalanlage mitgeregelt, ebenso wie das Linksabbiegen in die Eidbergstrasse von Seen her kommend. Auf der Eidbergstrasse fehlt heute ein durchgehendes Angebot für den Fussverkehr bis zur Weierstrasse; Fussgänger:innen laufen also auf der Fahrbahn. Diese Lücke wird im Rahmen des Projekts geschlossen. Auch ist im Richtplan auf der Eidbergstrasse ein regionaler Radweg eingezeichnet, der noch nicht umgesetzt ist. Die bestehende Stahlbetonbrücke über die SBB-Linie bietet dafür zu wenig Platz und reicht statisch nicht aus. Ein Ersatzneubau behebt den baulich schlechten Zustand sowie die statischen Defizite der im Jahr 1960 erbauten Brücke. Die neue Brücke ermöglicht normkonforme Fahrspurbreiten und bietet Platz für einen Veloweg zur Tösstalstrasse hin sowie einen kombinierten Fuss-/Veloweg in Richtung Gotzenwil. Im Rahmen des Projekts wird auch die Haltestelle «Ziegelhütte» hindernisfrei mit einer hohen Haltekante umgebaut. Insgesamt werden auf der Eidbergstrasse rund 300 Meter und auf der Tösstalstrasse rund 250 Meter Strassenlänge erneuert, bzw. neu gestaltet.

Die gesamten Projektkosten werden auf 6,4 bis 9,6 Mio. Franken geschätzt, wovon ein Grossteil vom kantonalen Strassenfond übernommen wird. Gemäss aktuellem Projektablauf wird frühestens ab 2028 mit einem Baustart gerechnet.

Für das Strassenprojekt wird ein öffentliches Mitwirkungsverfahren gemäss §13 Strassengesetz durchgeführt. Das Projekt liegt von Freitag, 9. Mai bis Dienstag, 10. Juni 2025 beim Amt für Baubewilligungen auf.