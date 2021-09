Spielplätze in Winterthur

In Winterthur gibt es 165 kleine, mittlere und grosse öffentliche Spielplätze mit rund 1700 Spielgeräten. Sie befinden sich in erster Linie bei Schulhäusern, Kindergärten und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen, aber auch bei Freizeitanlagen, in Quartieren, auf Plätzen oder in Parkanlagen. Sie werden alle von Stadtgrün unterhalten und gepflegt.