Der Förderpreis der Stadt Winterthur geht an Johanna Müller

Der Stadtrat verleiht den diesjährigen Förderpreis der Winterthurer Künstlerin Johanna Müller.

Die 1990 geborene Winterthurer Künstlerin Johanna Müller studierte an der Zürcher Hochschule der Künste sowie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Müller realisiert Arbeiten im Bereich Collage, Video, Keramik, Textildruck und Performance mit verschiedenen Kunst-Ausstellungen und Screenings.

Mit ihrer Arbeit und ihrem grossen Schaffensdrang wurde die Winterthurer Künstlerin über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. 2019 erhielt sie ein Atelierstipendium der Stadt Winterthur in Buenos Aires, ihre Videoarbeit «What If I Was Wrong About What Jesus Looks Like» lief 2021 an den internationalen Kurzfilmtagen Winterthur. Den Sommer 2021 verbrachte Müller in Paris im Atelier des Kantons Zürich und ihre neueste Arbeit «Who the f*** is Karen? (don‘t show feelings)» war Teil der Werkschau 2022 im Haus Konstruktiv, wofür sie den Werkbeitrag gewann.

Für den Stadtrat ist Johanna Müller eine vielseitige Künstlerin mit grossen Potential, deren Arbeiten eine ganz eigene Handschrift tragen.

Förderpreis der Stadt Winterthur Der Förderpreis der Stadt Winterthur ist mit 10 000 Franken dotiert. Er wird jährlich öffentlich ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Personen bis zum vollendeten 35. Altersjahr, die seit mindestens drei Jahren ununterbrochen in der Stadt Winterthur wohnen oder durch ihre künstlerische Arbeit mit dem Kulturleben in der Stadt Winterthur in besonderer Beziehung stehen. Für den Förderpreis 2023 haben sich sechszehn Kulturschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Musik, Tanz und Film/Video beworben.

Copyright Bildmaterial:

Bild 1: Porträt Johanna Müller © Lucas Ziegler

Bild 2: Who the f*** is Karen? (don’t show feelings), film still, 2022 © Johanna Müller

Bild 3: mutable life, Farewell Quilt, Textildruck auf Satin, doppelseitig, 120 x 480 cm, Ausgestellungsansicht, Kunstkasten Winterthur, 2022 © Fabian Stamm