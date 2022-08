Der erste Doppelgelenktrolleybus ist auf den Winterthurer Strassen unterwegs

Stadtbus hat im Mai 2021 die erste Bestellung von elf Doppelgelenk- und drei Gelenktrolleybussen bei der Firma Hess AG in Bellach platziert. Nun wurde der erste Doppelgelenktrolleybus, der in den nächsten Wochen und Monaten als Fahrschulwagen in Winterthur unterwegs sein wird, im Depot Grüzefeld feierlich willkommen geheissen.