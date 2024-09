Departementssekretärin Soziales wird pensioniert

Das Departementssekretariat Soziales ist die zentrale Führungsunterstützung von Stadtrat Nicolas Galladé. Es ist zuständig für die Vorbereitung von politischen Geschäften und unterstützt den Departementsvorsteher in der Führung der Bereiche. Es verantwortet zudem die Finanzierung von Angeboten im Sozial- und Gesundheitsbereich in der Höhe von rund 75 Millionen Franken, darunter zum Beispiel die Pflegefinanzierung, und ist zuständig für diverse Aufgaben in den Themenbereichen Alter sowie Kinder- und Jugendförderung.