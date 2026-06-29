Den Lebensraum Wald kennenlernen

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Am Samstag, 4. Juli, hat die Bevölkerung Gelegenheit, auf der Allmend «Güetli» beim Wolfensberg den Winterthurer Wald, seine Lebewesen und das vielfältige Ökosystem unter fachkundiger Führung näher kennenzulernen. «Wald (er)leben» ist das Motto des Waldtages, der mit verschiedenen Aktivitäten zum Mitmachen einlädt.

Der Waldtag, organisiert von Stadtgrün Winterthur in Zusammenarbeit mit den Wintirangern, dem Naturmuseum Winterthur sowie den Natur- und Vogelschutzvereinen Wülflingen-Veltheim und Winterthur Seen, hat zum Ziel, der Stadtbevölkerung den Lebensraum Wald näherzubringen.

Verschiedene Stationen auf der Allmend Güetli und im nahe gelegenen Wald laden zum Mitmachen, Staunen und Forschen ein. Interessierte lernen, Tierspuren zu lesen und diese den entsprechenden Wildtieren zuzuordnen. Sie lernen Kleinstlebewesen im Wasser sowie im und auf dem Waldboden kennen. Besuchende können Asthaufen für Kleintiere bauen. Sie lernen Vögel anhand des Gesangs und Aussehens erkennen, erfahren Wissenswertes über den wertvollen Rohstoff Holz und sind live dabei, wenn Pferde für Holzarbeiten im Wald eingesetzt werden. Auch das Geheimnis der Schöllhorn-Eiche wird gelüftet und vieles mehr. Bei der von Stadtgrün Winterthur offerierten Verpflegung kann man sich schliesslich gemeinsam über die Erlebnisse austauschen.

Am Waldtag soll der Lebensraum Wald spür- und erlebbar werden. Den Besuchenden wird die wichtige Bedeutung des Waldes, der mehr ist als Schutz-, Nutz- und Erholungsraum, nähergebracht.

Bei Sturmwarnung wird der Anlass abgesagt. Über eine kurzfristige Absage wird auf den Sozialen Medien und der städtischen Webseite, Stichwort «Waldtag 2026», informiert.