Bild Legende:

Der Kunstverein Winterthur hat der Stadt Winterthur die Skulptur «It is Hard to Stop» des renommierten amerikanischen Künstlers Oscar Tuazon als Dauerleihgabe für den Winterthurer Stadtgarten übergeben. Die Platzierung wird voraussichtlich 2024 im Rahmen der Sanierung des Stadtgartens erfolgen. Das Werk des Künstlers Oscar Tuazon wird derzeit im Rahmen einer umfassenden Einzelausstellung im «Kunst Museum Winterthur – Beim Stadthaus» präsentiert.

Der Winterthurer Stadtgarten wird umfassend saniert. Bestandteil der Sanierung wird auch die Platzierung einer Skulptur des amerikanischen Künstlers Oscar Tuazon sein, die der Kunstverein Winterthur (Träger des «Kunst Museum Winterthur») der Stadt Winterthur zu diesem Zweck als Dauerleihgabe übergeben wird.

Tuazon wurde 1975 in Seattle geboren. Er lebt und arbeitet heute in Los Angeles. Seine künstlerische Arbeit bewegt sich zwischen Skulptur und Architektur. Er wird als einer der radikalsten Bildhauer seiner Generation bezeichnet. Tuazons Werke werden auf der ganzen Welt ausgestellt und sind in führenden internationalen Kunstsammlungen vertreten. Der Künstler verwendet häufig Materialien wie Holz, Metall, Stein und Beton. Beim Werk «It is Hard to Stop» (2013) handelt es sich um einen rund fünfeinhalb Meter hohen ausrangierten Versorgungsmast aus Stahl auf einem Sockel aus Beton.

Der Stadtrat bedankt sich beim Kunstverein Winterthur für diese grosszügige Geste. Das Werk ist aus Sicht des Stadtrats eine stimmige Ergänzung zu den bereits im Stadtgarten vorhandenen Kunstwerken und schafft einen Bezug zur Präsentation zeitgenössischer Kunst im «Kunst Museum Winterthur».