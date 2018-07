Der Stadtrat hat das Wahlbüro für die Jahre 2018–2022 konstituiert. Präsidiert wird das Wahlbüro von Stadtpräsident Michael Künzle. In den Kreiswahlbüros müssen sechs von einundzwanzig Kaderpositionen neu besetzt werden.

Am 25. Juni 2018 wählte der Grosse Gemeinderat die Mitglieder der Wahlbüros für die nächsten vier Jahre. Der Stadtrat hat nun den Vorstand des Zentralwahlbüros und die Kader der Kreiswahlbüros konstituiert. Die Wahlbüros ermitteln die Wahl- und Abstimmungsergebnisse in der Stadt Winterthur.

Von Gesetzes wegen fungiert Stadtpräsident, Michael Künzle, auch als Präsident des Zentralwahlbüros. Dessen Sekretär bleibt Stadtschreiber Ansgar Simon. Gewählt wurde weiter neben dem geschäftsführenden Sekretär Thomas Bolleter dessen Stellvertreter im Bereich Wahlen/Abstimmungen Luca Fasnacht.

In den Kreiswahlbüros Altstadt, Seen und Töss gibt es je einen Wechsel: die bisherigen Präsidenten Stefan Bienz (Seen; 16 Jahre im Wahlbüro tätig) und Gisep Puorger (Töss; 36 Jahre) sowie Sekretär Christian Friedrich (Altstadt; 28 Jahre) treten von ihren Funktionen zurück. Sie werden ersetzt durch Hans Baumgartner (Polizeibeamter; Seen) und Maria Elena Wegelin (Tierärztin; Töss) sowie Rachel Joelson (Berufsschullehrerin; Altstadt).

Im Kreiswahlbüro Wülflingen trat nach den Ereignissen vom 4. März 2018 das ganze Kader zurück. Mit Felix Landolt (Architekt) übernimmt ein langjähriges Mitglied des Grossen Gemeinderates das Präsidium. Für die beiden weiteren Funktionen konnten erfahrene Mitglieder des Kreiswahlbüros Wülflingen gewonnen werden: Othmar Mannhart (El. Ing. HTL) wird Vize-Präsident, Jacqueline Scheiflinger (Primarlehrerin) wird Sekretärin.

Bei den anderen Wahlbüros gibt es keine Änderungen.