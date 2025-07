Das Junge Theater Winterthur erhält den Jugendpreis 2025

Der mit 10'000 Franken dotierte Jugendpreis geht dieses Jahr an eine Gruppe kreativer junger Menschen: Der Verein Junges Theater Winterthur lässt Jugendliche und theaterneugierige Erwachsene Bühnenluft schnuppern.

Improvisationstechniken lernen, das schauspielerische Können verbessern und gemeinsam Stücke entwickeln und aufführen: Das alles ist im Jungen Theater Winterthur möglich. In vier verschiedenen Formationen können Jugendliche und Erwachsene Theatererfahrung sammeln, an Rollen arbeiten und Einblicke in sämtliche Bereiche wie Bühnenbild, Regie, Technik oder Kostüme erhalten. Das Junge Theater Winterthur steht dabei allen offen, die sich für die Theaterwelt interessieren, unabhängig von Alter, Herkunft oder Vorkenntnissen.

Indem Jugendliche in unterschiedliche Rollen schlüpfen, mit dem Körper arbeiten und Verantwortung übernehmen, stärken Jugendliche ihr Selbstbewusstsein und ihre persönliche Entwicklung. Dafür erhält der Verein den diesjährigen Jugendpreis der Stadt Winterthur, der mit 10'000 Franken dotiert ist.

Kreative Ausdrucksmöglichkeiten fördern die Entwicklung

Wie wichtig kreative Angebote für Jugendliche sind, haben Jugendbefragungen in der Stadt Winterthur bereits mehrfach gezeigt. Nicht alle Kinder und Jugendlichen interessieren sich für Sport oder Partys und suchen nach anderen Formen, sich auszudrücken.

Der Verein Junges Theater Winterthur bietet hier eine attraktive Alternative. Er wurde 1999 gegründet und hat seither verschiedene Gruppierungen und Angebote aufgebaut. Das Junge Theater Winterthur basiert auf viel ehrenamtlicher Arbeit, insbesondere des sechsköpfigen Vorstands. Seine Mitglieder leiten Proben, arbeiten in den Produktionen mit und organisieren die Aufführungen. Dank dieses Engagements kann sich der Verein über Ticketverkäufe bei den Aufführungen und über Mitgliederbeiträgen finanzieren. Aktuell zählt das Junge Theater Winterthur rund 45 Jugendliche und junge Erwachsene aus Winterthur und Umgebung zu seinen Mitgliedern.

Nicht verpassen: Die nächsten Vorstellungen vor der Sommerpause

Wer das Junge Theater Winterthur in Aktion erleben möchte, hat schon sehr bald die Gelegenheit dazu:

Die Gruppe «U16» führt am 4. und 5. Juli um 20 Uhr sowie am 6. Juli um 15 Uhr im Theater am Gleis das Stück «Liebe ohne Ende» auf.

Die Gruppe «Hecht» spielt am 11., 12. und 13. Juli jeweils um 19:30 Uhr im Theater am Gleis das Stück «Weshalb wir kein Familientreffen mehr machen. Geld – Gier – Gemetzel».

In der Folgewoche steht die Gruppe «Sieben» mit «Septem – Entdecke die Sünde in dir» auf der Bühne, und zwar jeden Abend vom 16. bis 19. Juli um 20 Uhr, ebenfalls im Theater am Gleis

Der Jugendpreis als Anerkennung für besondere Leistungen

Mit dem Jugendpreis der Stadt Winterthur werden seit 2010 jährlich besondere Leistungen und Projekte von Jugendlichen oder herausragende Projekte im Bereich der Jugendförderung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert und wird vom Stadtrat an Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen verliehen.