Der Stadtrat gewährt sowohl dem Tennisclub Eulach als auch dem Tennisclub Schützenwiese je ein Darlehen von 450 000 Franken. Diese setzen sich zusammen aus je 250 000 Franken zinslosem Darlehen und 200 000 Franken Darlehen zu einem Zinssatz von zwei Prozent. In beiden Fällen ist es ein Beitrag an die Sanierung der stark in die Jahre gekommenen Anlagen.

Der Tennisclub Eulach betreibt seit über vierzig Jahren eine Tennisanlage mit Clubhaus und sechs Sandplätzen neben den Eulachhallen. Die Anlage steht auf städtischem Land, die per Baurechtsvertrag bis 2042 an den Tennisclub vergeben ist. Die stark in die Jahre gekommenen Sandplätze sollen im Herbst 2023 durch moderne Allwetterplätze ersetzt und gleichzeitig die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 650 000 Franken.

Der Tennisclub Schützenwiese feiert 2023 sogar sein 100-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass soll es einen Ersatzneubau für das Clubhaus geben. Die veralteten Sandplätze wurden bereits während der letzten Monate durch moderne Allwetterplätze ersetzt. Diese Anlage steht ebenfalls auf städtischem Land, neben dem Stadion Schützenwiese. Auch hier besteht ein langjähriger Baurechtsvertrag mit der Stadt Winterthur. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 1,8 Millionen Franken.

Tennisvereine müssen in der Stadt Winterthur traditionell ihre Anlagen selber finanzieren. Im Sinne der Sportförderung hat der Stadtrat entschieden, dieses private Engagement mit je einem Darlehen von 450 000 Franken zu unterstützen, wobei je 250 000 Franken zinslos gewährt werden und 200 000 Franken zu einem Zinssatz von zwei Prozent. Beide Darlehen müssen ab 2024 in jährlichen Raten zurückbezahlt werden.