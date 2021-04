Die Stadt lanciert zusammen mit Partnerinnen ein vierteiliges Massnahmenpaket zur Unterstützung der lokalen Kultur während der Pandemie. Das Paket ergänzt die bestehenden Massnahmen von Bund, Kanton Zürich und der Stadt Winterthur und wird finanziell von mehreren, in Winterthur aktiven Stiftungen mitgetragen.

Basierend auf der Auswertung des lokalen Corona-Kultur-Monitorings und in Ergänzung zu den regulären Kulturförderinstrumenten lanciert die Stadt Winterthur zusammen mit Partnerinnen ein Unterstützungspaket für die Winterthurer Kultur in der Höhe von total 190 000 Franken. Im Fokus der insgesamt vier Ausschreibungen stehen die Themen Kreation, Transformation, Befähigung und Sichtbarkeit. Den Schwerpunkt des Pakets bilden Entwicklungsbeiträge zur Unterstützung von Kreationsprozessen. Ergänzend dazu kommen Workshops zur Positionierung und organisatorischen Weiterentwicklung von Kulturinstitutionen und die Unterstützung neuer Formate, welche sich mit den aktuellen Herausforderungen auseinandersetzen. Abgerundet wird das Unterstützungspaket durch eine (Bewegt-)Bild-Ausschreibung zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Kulturstadt. Das Paket berücksichtigt die Heterogenität der Winterthurer Kultur und richtet sich primär an die Freie Szene und kleine bis mittlere Kulturinstitutionen.

Winterthurer Weg: partnerschaftliche Finanzierung

Zugunsten einer partnerschaftlichen Unterstützung in der Krise haben die Stadt Winterthur und mehrere Förderstiftungen ihre Kräfte gebündelt. So hat der Bereich Kultur die in Winterthur aktiven Stiftungen eingeladen, als Partnerinnen des Unterstützungspakets aufzutreten. Das nun vorliegende Paket wird finanziell unterstützt von der Adele Koller-Knüsli Stiftung, der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und der Cassinelli-Vogel-Stiftung. Im Sinne eines laufenden Prozesses besteht für weitere Stiftungen die Möglichkeit, sich partnerschaftlich an der Finanzierung zu beteiligen.

Die Ausschreibungen stehen zur Verfügung unter stadt.winterthur.ch