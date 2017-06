Bild Legende:

Nach der Auflösung des Vereins «Winterthur750» ist das Restvermögen des Vereins heute in feierlichem Rahmen im Stadtratsaal dem Verein «Stadtglüüt» übergeben worden. Damit findet das Jubiläumsjahr von 2014 seinen definitiven Abschluss.

Die Auflösungsarbeiten des Vereins «Winterthur750» sind mittlerweile abgeschlossen. Er wurde aus dem Handelsregister gelöscht. Der Verein, der anlässlich des Jubiläums «750 Jahre Stadtrecht Winterthur» gegründet worden war, übergab sein Restvermögen in der Höhe von 27 000 Franken an den Verein «Stadtglüüt». Das Jubiläumsjahr 2014 wurde seinerzeit von «Stadtglüüt» eingeläutet. Nun kann die Glockenkomposition mit allen Kirchenglocken auch künftig am Jahresanfang ertönen.

Der Verein «Winterthur750» dankt dem Lotteriefonds des Kantons Zürich, dem Grossen Gemeinderat, dem Stadtrat, den Sponsoren und den vielen Freiwilligen sowie der Projektleitung für die aktive und professionelle Unterstützung.

Das Jubiläumsjahr «Winterthur 750» wurde mit Aktivitäten aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Kultur, Sport oder Gesellschaft zelebriert. 65 Projekte wurden durchgeführt und mit über sechs Millionen Franken finanziert und unterstützt. Damit feierte Winterthur das Stadtrecht, das ihm von Graf Rudolf I. von Habsburg am 22. Juni 1264 verliehen worden war. Aus dem Jubiläumsjahr ist in Winterthur vieles geblieben: der Rundweg, das Stadtspielwerk, der Verein «Stadtglüüt» sowie viele Erinnerungen an ein buntes und vielfältiges Jahr.