Carol Schuler erhält Winterthurer Kulturpreis

Der Kulturpreis der Stadt Winterthur geht dieses Jahr an die Winterthurer Schauspielerin und Sängerin Carol Schuler. Der Stadtrat würdigt damit eine vielseitige Künstlerin, die mit ihrem Schaffen im deutschsprachigen Raum Aufmerksamkeit erlangt hat.

Die Sängerin und Schauspielerin Carol Schuler erhält den diesjährigen Kulturpreis. Mit ihrem Schaffen hat die in Winterthur geborene und in Berlin wohnhafte Künstlerin weit über die Landesgrenzen Bekanntheit erlangt. Spätestens seit ihrer Rolle als Ermittlerin Tessa Ott im Zürcher «Tatort» ist die wandelbare Schauspielerin im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. Weitere Höhepunkte ihrer Karriere waren ein Auftritt in der Erfolgsserie «Homeland» und die Rolle als Zîlan in der Netflix-Serie «Skylines», für die sie den Grimme-Preis erhielt. In «Skylines» stellte Carol Schuler auch gleich ihr Gesangstalent unter Beweis, indem sie «Zilan’s Song» interpretierte.

Carol Schuler wurde 1987 in Winterthur geboren und stand schon als fünfjähriges Mädchen auf der Bühne. Wenige Jahre später, mit 14 Jahren, spielte sie die Hauptrolle im Film «Lieber Brad» und erhielt dafür 2002 den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin. Nach der Schulzeit in Winterthur ging Carol Schuler nach Berlin und begann eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut. Es folgten 2012 eine weitere Nominierung für den Schweizer Filmpreis, Engagements am Schauspielhaus Zürich und der Schaubühne Berlin, an der sie seit der Spielzeit 2017/18 festes Ensemblemitglied ist. Mit ihren Bands «El Cartel» und «Chloé et les Enfants Terribles» steht Carol Schuler auch als Sängerin auf der Bühne. Auch wenn sich ihr Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren in Berlin befindet, kehrt sie doch regelmässig in ihre Heimatstadt Winterthur zurück.

Mit dem Kulturpreis 2024 würdigt der Stadtrat Carol Schulers einmaliges Schaffen und ihre Verdienste für das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Winterthur und darüber hinaus. Die Preisverleihung findet im November 2024 statt. Weitere Infos dazu folgen.