Die Stadtbuslinien 7 und 14 werden ab Dezember 2018 durchgebunden. In Hegi verkehren die Busse neu in beiden Richtungen auf der Rümikerstrasse. Entsprechend wird in Elsau eine vorerst provisorische Wendeschlaufe gebaut. Zugleich hat der Gemeinderat von Elsau beim Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) beantragt, die Wendeanlage als offizielle Haltestelle aufzunehmen.

Die neue Stadtbuslinie 7 führt ab Dezember 2018 vom Bahnhof Wülflingen via Hauptbahnhof über die Rümikerstrasse bis «Chli Hegi». Um die Quartiere künftig von betrieblich notwendigen Wendefahrten zu entlasten, wird nun, vorerst im Sinne einer provisorischen Lösung für die nächsten Jahre, auf dem Areal der Abwasserreinigungsanlage der Gemeinde Elsau und auf dem angrenzenden Grundstück der Beseco GmbH, Besitzerin der Bowlinghalle, die notwendige Infrastruktur gebaut. Während die Haltestelle «Bännebrett» von den Bussen der Linie 7 nicht bedient werden soll, beantragt der Gemeinderat von Elsau beim ZVV, die Wendeanlage auf Dezember 2019 als offizielle Haltestelle «Elsau, Im Melcher» aufzunehmen. Bis dahin wird sie lediglich betrieblich genutzt.

Nachdem die Baubewilligung inzwischen vorliegt, werden in diesen Tagen die notwendigen Arbeiten – Versetzen der Umzäunung, Neuanordnung der Bowlinghallen-Parkplätze und Asphaltieren der Wendeschlaufe – in Angriff genommen. Damit wird die Schlaufe termingerecht auf den Fahrplanwechsel bereitstehen. Ob an diesem Standort später eine definitive Wendeschlaufe gebaut werden kann, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.