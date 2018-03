Morgen Donnerstag wird der Busbetrieb auf der Linie 12 (Archstrasse/HB–Breite–Bruder-haus) wieder aufgenommen. Wegen Bauarbeiten in der Breitestrasse können die Busse allerdings nicht auf der angestammten Strecke verkehren mit der Folge, dass einzelne Haltestellen nicht bedient werden.

Vom 1. März bis am 30. Oktober 2018, jeweils an den Mittwochnachmittagen, an den Sams-tagen und Sonntagen sowie an den übrigen offiziellen Feiertagen, verkehren die Busse der Linie 12 im Halbstundentakt zwischen dem Hauptbahnhof, Haltestelle «Archstrasse/HB», und dem beliebten Naherholungsgebiet Eschenberg mit seinem dazugehörenden Tierpark im Bruderhaus.

Wegen der Auswirkungen der grossen Baustelle in der Breitestrasse auf die Fahrzeiten muss-ten, in Abweichung zum gedruckten Fahrplanbüchlein, eine Streckenänderung vorgenommen und ein Baustellenfahrplan erstellt werden. Die Busse fahren ab «Archstrasse/HB» direkt über die Untere Vogelsangstrasse in die Breite und von dort ins Bruderhaus. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls über diese Strecke. Entsprechend werden die Haltestellen «Technikum», «Zeug-haus», «Waldheim», «Turmstrasse» und «Nussbaumweg» von den Fahrzeugen der Linie 12 nicht bedient. Die aktualisierten Abfahrtszeiten sind jederzeit über den elektronischen Fahrplan des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) www.zvv.ch bzw. die ZVV-App abrufbar.

Fahrplan, Strecke und Haltestellenbedienung der Linie 4 sind von dieser Massnahme nicht tangiert und bleiben unverändert.