Am Freitag, 17. Juli 2020, kam es zu einem Brand im Bunker der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Winterthur. In der Folge kann zurzeit in der KVA kein Abfall mehr entgegengenommen werden.



Am Freitag, 17. Juli 2020, um 00.45 Uhr ereignete sich ein Brand im Bunker der KVA Winterthur. Die ausgerückten Feuerwehrleute von Schutz & Intervention nahmen sofort die Löscharbeiten auf. Das Feuer hat sich schnell im Bunker ausgebreitet und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Zunächst musste der hintere Teil des Bunkers abgetrennt werden, damit sich dort das Feuer nicht weiterentwickeln konnte. Die Löscharbeiten sind noch im Gange.

Bis und mit Montagabend kann in der KVA kein Abfall angenommen und der Verwertung zugeführt werden. Ob die Warenannahme am Dienstag wieder geöffnet werden kann, wird am Montag entschieden.