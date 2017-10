Am 22. Oktober 2017 verteilt der Verein «Natur liegt nahe» kostenlos Wildsträucher an die Besucherinnen und Besucher des Wildpark Bruderhaus. Die Naturschutzaktion «da chunsch Vögel über» soll auf die überlebenswichtige Rolle der heimischen Wildsträucher für viele Tierarten aufmerksam machen und wird von Stadtgrün unterstützt.

Für zahlreiche Vogelarten, Schmetterlinge und Nachtfalter sind heimische Sträucher ein wichtiger Wohnraum und bieten Nahrung.

Wir Menschen nutzen Blüten, Früchte oder Blätter von heimischen Wildsträuchern gerne zur Herstellung von Desserts, Konfitüren, Tee, Sirup oder Schnaps. Heimische Wildsträucher sind aber auch überlebenswichtige Nahrungsquelle oder Wohnraum für viele Tierarten. Die Beeren des Schwarzen Holunders beispielsweise dienen nicht nur der Herstellung von Sirup oder schmackhaften Konfitüren, sondern auch rund 60 Vogelarten als Nahrung. Dornensträucher sind für heckenbrütende Vögel wie Mönchsgrasmücke, Girlitz oder Neuntöter unentbehrlich. Auch für Sommervögel (Schmetterlinge) und Nachtfalter sind heimische Sträucher zur Eiablage oder als Nahrung für die gefrässigen Raupen wichtig. Mehr als 200 verschiedene Insektenarten profitieren beispielsweise von der Salweide.

Mehr über diese Wechselwirkungen von Pflanzen und Tieren erfahren Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 22. Oktober, von 10.30 bis 17 Uhr beim Wildpark Bruderhaus. Fachleute beantworten Fragen rund um unsere Wildsträucher. Am Degustationsstand stehen eine grosse Auswahl an Getränken und Konfitüren aus Beeren von Wildsträuchern bereit. Interessierte können kostenlos einen geeigneten Strauch beziehen und erhalten bei Bedarf Auskunft über die Setzarbeiten, Wuchshöhe und Standortansprüche.