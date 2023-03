Heute Mittwoch, 1. März, hat es im Untergeschoss einer der beiden Ofenlinien der Winterthurer Kehrichtverwertungsanlage (KVA) gebrannt. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur hat das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Die Anlieferung von Abfall ist nicht beeinträchtigt.

Am Mittwoch, 1. März 2023, hat sich kurz nach Mitternacht ein Brand im Untergeschoss des Kesselhauses 1 der Winterthurer KVA ereignet. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur ist mit einem grösseren Aufgebot vor Ort gewesen und hat sofort die Löscharbeiten aufgenommen. Sie hat das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten und die Entrauchung des Gebäudes haben bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Die Ursache des Feuers wird zurzeit abgeklärt. Die Schäden an Gebäude und Anlagen sind durch die Hitze- und Raucheinwirkungen beträchtlich. Es ist von einem länger dauernden Stillstand der Verbrennungslinie 1 auszugehen.

Die Strom- und Fernwärmeversorgung sowie der Betrieb der Verbrennungslinie 2 sind nicht beeinträchtigt. Auch die Anlieferung von Abfall ist nicht betroffen.

Information zum Einsatz hier