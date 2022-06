Geschichte des Rosengartens

Der Rosengarten wurde der Winterthurer Bevölkerung 1964 im Rahmen der städtischen 700-Jahr-Feier übergeben. Rund 2900 Rosen erblühen im Garten jedes Jahr in 300 Sorten. Darunter finden sich auch seltene und historische Rosen. Im Mittelalter standen in diesem Bereich die Jakobskirche und das Chorherrenstift. Darum erhielt der Hügel oberhalb des Städtchens Winterthur auch den Namen «Heiligberg». Sowohl Kirche wie auch Stift wurden von Graf Ulrich von Kyburg erbaut. Später fiel beides unter die Herrschaft von Zürich. Nach der Aufhebung des Stifts im Zuge der Reformation im 16. Jahrhundert erwarb die Stadt Winterthur das gesamte Grundstück auf dem Heiligberg, teilte es auf und verkaufte es an verschiedene Stadtbürger. Der Teil mit dem Rosengarten gehörte im Jahr 1911 der Familie Reinhart. Zu dem Zeitpunkt war der Rosengarten ein Teilbereich ihres Villengartens. In diesem Jahr erstellten die Architekten Rittmeyer und Furrer das Teehaus, das sich heute noch im Rosengarten befindet. 1961 kaufte die Stadt Winterthur das Grundstück wieder zurück und liess vom damaligen Stadtgärtner Johannes Müller einen Rosengarten anlegen.